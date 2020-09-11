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İngiliz ekonomisi temmuz ayında büyüdü

11.09.2020 - 17:09 | Son Güncelleme :
İngiliz ekonomisi temmuz ayında büyüdü | Ekonomi Haberleri

İngiliz ekonomisi, temmuz ayında yüzde 6,6 büyüme kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin temmuz ayında yüzde 6,6 seviyesinde büyüme kaydettiği, fakat ekonomik aktivitenin halen koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin altında seyrettiği kaydedildi.

ONS açıklamasında son üç aylık büyüme verilerinde pozitif seyrin olmasına rağmen, ekonominin salgın nedeniyle kaydettiği üretim kaybının sadece yarısını telafi edebildiği belirtildi.

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Açıklamada temmuz ayı büyüme verilerine, yeniden faaliyete geçen berber, pub ve restoranların etkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan İngiltere’de son dönemde koronavirüs vaka sayısındaki artış ekonomik toparlanmanın seyrine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs, “Eğer Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ederse, insanlar evlerinden çalışır ve yakın temas içeren tüketici hizmetlerinde uzak durursa, toparlanma da durur.” ifadelerini kullandı.


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