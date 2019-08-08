ING Türkiye sendikasyon kredisi sağladı | Ekonomi Haberleri

ING Türkiye, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 305 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

ING Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, genel ticaret finansmanında kullanılmak üzere 190 milyon euro ve 96 milyon dolar (toplam 305 milyon dolar) tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasının imzalandığı belirtildi. Anlaşmaya göre, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin komisyonlar dahil toplam marjının euro için yüzde 2.40, dolar için ise yüzde 2.50 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

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