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ING Türkiye, ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürdü

09.10.2019 - 14:04
ING Türkiye, ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürdü | Ekonomi Haberleri

ING Türkiye, 18 ay ve üstü vadeli ihtiyaç kredisi için faiz oranını yüzde 1,19'a kadar çekti.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kredi skoru ve ödeme performansını baz alarak kişiye özel avantajlı faiz oranları sunan banka, 18 ay ve üstü vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını yüzde 1,19'a kadar düşürdü.

Hem mevcut hem de yeni müşterileri kapsayan bu indirim ile daha önce yüksek faiz oranları sebebiyle ihtiyaçlarını erteleyen müşteriler de ING'nin avantajlı faiz oranlarından yararlanabilecek.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sunulan avantajlı yeni faiz oranları ile ekonomideki canlanmaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İhtiyaç kredilerinde şu an piyasadaki en rekabetçi faiz oranlarından birini sunduklarını vurgulayan Gökgöz, şunları kaydetti: "ING Türkiye olarak müşterilerimize mükemmel müşteri deneyimi sunma hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. Buna avantajlı faiz oranlarını da ekleyebildiğimiz için çok mutluyuz. Müşterilerimizden aldığımız ilk tepkiler çok olumlu. Son çalışmalarımız ile birlikte ihtiyaç kredilerinde yoğun talep almaya başladık. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz."


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