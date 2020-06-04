‹ Önceki Haber Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları düşüşle açıldı Sonraki Haber › THY bugün 25 bin yolcu taşıyacak THY bugün 25 bin yolcu taşıyacak

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz oldu

04.06.2020 - 13:29
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz oldu | Ekonomi Haberleri

ING Grubu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris “Dijital bankacılık stratejisiyle güçlenmeyi hedeflediğimiz Türkiye’de, Gökgöz’ün bu alandaki deneyiminin bundan sonrası için de önemli değer yaratacağına inanıyoruz” dedi.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Alper Gökgöz oldu. ING Türkiye’ye 2012 yılında katılan ve bugüne kadar Bireysel Bankacılık içerisinde farklı yönetici görevleri üstlenen Gökgöz, 1 Ocak 2018’den bu yana Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

ING Türkiye’nin dijital bankacılığı odağına alan dönüşüm sürecine önemli katkılar sunan Gökgöz, dijital kanalların en yeni teknolojilerle müşteri odaklı dönüşümüne liderlik etti.

ING Türkiye’nin sektördeki müşteri memnuniyeti en yüksek, önde gelen dijital bankalardan biri haline gelmesini sağlayan Gökgöz, aynı zamanda sektörde örnek teşkil edecek pek çok ilke imza atılan stratejik iş ortaklıkları iş modelinin de başarıyla büyümesinde etkin rol oynadı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökgöz, işletme yüksek lisans diplomasını Harvard Business School’dan aldı ve son olarak Stanford Üniversitesi’nde Yönetici Liderlik programını tamamladı.

Alper Gökgöz, ING Grubu’nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg (Pazar Liderleri Bölgesi) ülkelerinden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Pınar Abay’dan boşalan koltuğu devralmış olacak.

Gökgöz, 40’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu içerisinde Türkiye’nin de bağlı olduğu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris’e bağlı olarak çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aris Bogdaneris, “Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz başarılı dönüşüm sürecine Alper Gökgöz’ün büyük katkısı oldu. Dijital bankacılık stratejisiyle güçlenmeyi hedeflediğimiz Türkiye’de, Gökgöz’ün bu alandaki deneyiminin bundan sonrası için de önemli değer yaratacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Alper Gökgöz ise ING ailesinin 8 yıldır parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kişisel ve profesyonel hayatımda önemli bir yere sahip olan ING Türkiye’ye yeni dönemde liderlik edeceğim için büyük heyecan ve gurur duyuyorum. Çalışma arkadaşlarımla beraber ING Türkiye’nin başarı hikayesini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.537 Değişim: 0,39% Hacim : 15.239 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.779 04.06.2020 Yüksek 109.853
Açılış: 109.384
6,7497 Değişim: 0,27%
Düşük 6,7128 04.06.2020 Yüksek 6,7702
Açılış: 6,7314
7,6516 Değişim: 1,00%
Düşük 7,5332 04.06.2020 Yüksek 7,6818
Açılış: 7,5756
372,23 Değişim: 1,16%
Düşük 366,91 04.06.2020 Yüksek 374,51
Açılış: 367,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.