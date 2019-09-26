IMF'nin yeni başkanı belli oldu | Ekonomi Haberleri

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Bulgar asıllı Kristalina Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi.

IMF'nin yeni başkanı, Bulgar asıllı Kristalina Georgieva oldu.

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