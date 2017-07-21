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IMF'den Yunanistan'a 'şartlı' onay

21.07.2017 - 11:08

IMF, Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketi programı için 1,6 milyar avroluk krediye şartlı onay verdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketi programı kapsamında 1,6 milyar avroluk krediyi onayladığını açıkladı. IMF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından Yunanistan için 1,6 milyar avroluk ihtiyati kredinin program bitimine kadar taahhüt edildiği bildirildi.

 

Yunanistan'ın borcunu hafifletmeye ihtiyaç duyduğuna vurgu yapılan açıklamada, kredinin şartlı olarak onaylandığı ve ülkenin Avrupalı kreditörlerinden borç sürdürülebilirliğine ilişkin teminat alınması halinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

 

Açıklamada, "Makamların ekonomik uyum programını destekleyen taahhüt prensipte, yani fonun Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğine ilişkin Avrupalı ortaklarından kesin ve güvenilir teminat aldıktan sonra ve Yunanistan ekonomik programının yolunda gitmesi şartıyla, onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

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IMF Direktörü Christine Lagarde da programın başarıyla uygulanması halinde bile borç sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağını ve Avrupalı kreditörlerin Yunanistan'ın borcunu hafifletmesi gerektiğini ifade etti.

 

IMF, 2015 yılında imzalanan Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketi programına ülkenin borcunun sürdürülebilir olmadığı ve bütçe disiplini hedeflerinin çok yüksek olduğu endişeleri dolayısıyla katılmayı reddetmişti. 

 

IMF ve başta Almanya olmak üzere Yunanistan'ın Avrupalı kreditörleri arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla son kredi dilimine ilişkin uzlaşma sağlanamamıştı. 
Yunanistan'ın bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 310 milyar avro kamu borcu bulunuyor. Milli gelirinin yüzde 176'sına ulaşan borç yükü Avro bölgesinin en yükseği konumunda. 


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