‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz

IMF'den Türkiye ve Rusya açıklaması

30.03.2020 - 18:48
IMF'den Türkiye ve Rusya açıklaması | Ekonomi Haberleri

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve IMF'nin müdahalesine ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı. Kovid-19'un Avrupa'yı sert bir şekilde vurduğuna dikkati çeken Thomsen, krizin ne kadar süreceği bilinmese de ağır bir ekonomik etkisinin olacağını aktardı.

Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinde, ekonomik çıktının yaklaşık 3'te birini oluşturan, zorunlu olmayan hizmetlerin durdurulduğuna işaret ederek, "Bu sektörlerin kapalı kaldığı her ay, yıllık GSYH'de yüzde 3'lük bir düşüş anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'DA DERİN BİR RESESYON BU YIL KAÇINILMAZ "

Avrupa'da derin bir resesyonun bu yıl kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Thomsen, bölgedeki tüm ülkelerin krize agresif bir yanıt vermesi gerektiğini ancak müdahalenin kapsamının Avrupa genelinde farklılık gösterdiğini kaydetti.

Thomsen, Avrupa Merkez Bankası'nın büyük çaplı müdahaleleri ve Avrupalı liderlerin Avrupa İstikrar Mekanizması'na yaptığı "ulusal mali çabalara destek sağlama" çağrısının, kamu borcu yüksek ülkelere, krize yanıt verebilmeleri için gerekli mali alanı sağlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

IMF yardımına ihtiyaç duyan gelişmekte olan ekonomilere de değinen Thomsen, "Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB üyesi olmayan gelişmekte olan 9 ekonominin çoğu IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında acil yardım başvurusunda bulundu." ifadelerini kullandı. Thomsen, Kovid-19 krizi kaynaklı baskılara karşı IMF'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum programlarından yararlanmak isteyen 70'ten fazla üye ülke olduğunu da bildirdi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
88.059 Değişim: 0,00% Hacim : 7.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 86.815 30.03.2020 Yüksek 88.812
Açılış: 87.937
6,5744 Değişim: -0,02%
Düşük 6,5649 31.03.2020 Yüksek 6,5800
Açılış: 6,5755
7,2373 Değişim: -0,34%
Düşük 7,2224 31.03.2020 Yüksek 7,2693
Açılış: 7,2618
341,68 Değişim: -0,47%
Düşük 340,87 31.03.2020 Yüksek 343,55
Açılış: 343,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.