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IMF'den Türkiye için sürpriz karar! 2 katına çıkardı

10.10.2017 - 16:09 | Son Güncelleme : 10.10.2017 - 16:32

IMF Türkiye 2017 büyüme tahminini yüzde 2,5'tan yüzde 5,1'e yükseltti.

ABD ile vize krizi nedeniyle önceki gün dalgalı bir seyir izleyen Türkiye piyasaları dün sakin bir gün geçirdi. Önceki gün 3.73 lira seviyelerinden kapanan dolar, 3.68 lira ile dün güne başladı. Gün içinde 3.67-3.68 lira arasında seyir izleyen dolarda IMF’nin Türkiye tahminlerini iyileştirdiği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ardından 3.66 liraya geriledi. IMF, bu yıl için Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 2.5’ten yüzde 5.1’e çıkararak resmen tahminini ikiye katladı.

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IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantısı öncesinde yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na, Türkiye tahminlerinde yapılan güncellemeler damga vurdu. IMF, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini de güncelleyerek; 2017 yılı için yüzde 3.5’den yüzde 3.6’a ve 2018 yılı için yüzde 3.6’dan yüzde 3.7’ye yükselttiğini açıkladı. Türkiye içinse, 2017 büyüme tahminini yüzde 2.5’ten yüzde 5.1’e çıkaran IMF, 2018 tahminini de yüzde 3.3’ten yüzde 3.5’e yükseltti. IMF’nin enflasyon beklentileri ise kötüleşti. Raporda, 2017 enflasyon tahmini yüzde 10.1’den yüzde 10.9’a, 2018 için de yüzde 9.1’den yüzde 9.3’e çıkarıldı.

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İşsizlik oranı tahminlerinde 2017 ve 2018 için iyileşme öngörüldü. Rapora göre, IMF, Türkiye’de işsizlik oranının 2017’de yüzde 11.2 olmasını tahmin ediyor. Bir önceki raporda yani Nisan 2017 raporunda bu beklenti yüzde 11.5 idi. 2018 yılında ise IMF’nin tahmini yüzde 10.7 işsizlik oranı. Bu bir önceki raporda yüzde 11 idi. Cari açık büyüme beklentisinde ise küçük güncelleme yapıldı. IMF’ye göre Türkiye’de cari açığın milli gelire oranı 2017 ve 2018’de yüzde 4.6 olacak.

IMF küresel ekonomi için de daha iyimser. IMF raporunda yatırım, ticaret ve sanayi üretimindeki dikkate değer artışların işdünyasının güçlenmesi ve tüketici güveni ile birleşince,  iyileşmeyi desteklediği de vurgulandı.


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