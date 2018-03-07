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IMF'den "ticaret savaşı" değerlendirmesi

07.03.2018 - 10:54

Lagarde, bir ticaret savaşını hiç kimsenin kazanamayacağını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Fransız RTL radyosunda konuştu. Lagarde, ABD'nin ithal mallara gümrük vergisi getirmesinin yaratacağı makro ekonomik etkinin, eğer diğer ülkeler de gümrük vergisi uygularlarsa, ciddi olacağını söyledi.

IMF Başkanı Lagarde, "Makro-ekonomik etki, sadece ABD'nin bu eylemi nedeniyle değil, aynı zamanda diğer ülkeler de misilleme yaparsa ciddi olur; özellikle bu uygulamadan en çok etkilenecek olan Kanada, Avrupa ve Almanya için" şeklinde ekledi.

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TRUMP: TİCARET SAVAŞINI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü ithal çelik ve alüminyuma ağır gümrük vergileri getireceğini tekrar ifade etti. Trump, ABD'ye ticaret konusunda iyi davranmazsa Avrupa Birliği'ne karşı da "büyük bir vergi" getireceğini söyledi.

AB'nin ticaret konusunda ABD'den faydalandığını söyleyen Trump, "İstediklerini yapsınlar ama o zaman biz de onların otomobillerine yüzde 25 vergi getiririz. İnanın, o zaman bunu fazla sürdüremezler" dedi.

Trump, büyük ticaret açığı verdiği için ABD'nin böyle bir ticaret savaşını kazanacağına inandığını da tekrarladı.


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