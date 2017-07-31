IMF'den piyasalara 'Yunanistan' uyarısı

IMF, Yunanistan'ın piyasalara erken geri dönmesinin faydalı bir adım olmadığını belirtti.

IMF, Yunanistan'ın uluslararası sermaye piyasalarına erken bir geri dönüş yapmasını ters tepebilecek bir adım olarak değerlendirdi. Washington'dan gelen haberlere göre IMF, Yunan hükümetinin uluslararası piyasalara geri dönme hedefini paylaşıyor, ancak en azından bir süre için ihtiyatlı olunması taraftarı. IMF'e göre erken bir dönüş maliyetli olabilir ve Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini olumsuz şekilde etkileyebilir.

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IMF yetkilileri, Atina'nın güvenin, büyümenin ve piyasa fonlamasının geri kazanılması için bir ajandaya sahip olduğunu ve bunun uygulanması gerektiğini ifade ediyorlar.

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