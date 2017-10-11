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IMF'den küresel büyüme için 'risk' uyarısı

11.10.2017 - 16:51

IMF, "Artan borç yükü ve aşırı yükselen varlık değerleri, gelecekte piyasa güvenini zedeleyebilir. Bunun yansımaları küresel büyümeyi riske sokabilir" şeklinde açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), artan borç yükü ve aşırı yükselen varlık değerlerinin gelecekte piyasa güvenini zedeleyebileceği, bunun yansımalarının küresel büyümeyi riske sokabileceği uyarısında bulundu. IMF, yılda iki kez hazırlanan Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun Ekim 2017 sayısını "Büyüme riskte mi?" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel finans sisteminin genişlemeci parasal ve mali politikalar, regülasyonlardaki iyileşme ve global büyümede izlenen konjonktürel toparlanma sayesinde güçlenmeye devam ettiği, bankacılık sektörünün de birçok ülkede düze çıkmaya başladığı belirtildi. 

Küresel büyümedeki hızlanmanın piyasalara güven aşıladığı ve kısa vadeli riskleri azalttığı vurgulanan raporda, son dönemde varlık fiyatlarının ve borçlanmanın artan güvene bağlı olarak yükseldiği kaydedildi.

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IMF analistlerinin, finansal sisteme ilişkin risklerin söz konusu gelişmeler nedeniyle bankacılık sektöründen piyasalara kaydığına işaret ettikleri belirtilen raporda, "Bu gelişmeler ve riskler, para politikalarındaki nihai normalleşmenin bankacılık sektörü dışındaki risklerin artmasını önleyecek şekilde dengelenmesini gerektiriyor." denildi.

"KADEMELİ NORMALLEŞME BİRKAÇ YIL SÜREBİLİR"

Raporda, enflasyon oranlarının yükselmesinin çok yavaş olmasının normalleşmenin kademeli sürdürülmesinde etkili olduğu vurgulandı. Kademeli normalleşme süreçlerinin birkaç yıl alacağı öngörüsüne yer verilen raporda, çok hızlı normalleşmenin çekirdek enflasyonda istenen artışları ve sürdürülebilir büyüme için gerekli desteği ortadan kaldırdığı belirtildi.

Borçlanmanın bir diğer risk kaynağı olduğuna işaret edilen raporda, "G20 ülkelerinde finans sektörü dışındaki borçlanma oranı, küresel finansal kriz öncesine kıyasla daha yüksek." denildi.

"KÜRESEL BÜYÜMEYİ RİSKE SOKABİLİR”

IMF raporunda, özellikle Avustralya, Kanada, Çin ve Güney Kore’nin finans harici sektörlerdeki borç seviyelerinin, sıkılaşan finansal şartlara ve düşük büyümeye yönelik hassasiyeti artırdığı belirtildi.

Cari açığı yüksek gelişmekte olan ülkelerin dış finansman baskılarına maruz kalabileceği kaydedilen raporda, Türkiye, Güney Afrika ve Kolombiya bu ülkelere örnek gösterildi.

Genişlemeci para politikaları hala sürerken politika yapıcılara, finansal kırılganlıklardaki artışı sınırlamaları çağrısında bulunulan raporda, "Aksi halde artan borç yükü ve aşırı yükselen varlık değerleri, gelecekte piyasa güvenini zedeleyebilir. Bunun yansımaları küresel büyümeyi riske sokabilir." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, politika yapıcıların daha iyi finansal regülasyonlar ve denetimler, dış finansmana bağımlılığın azaltılması ve esnek döviz kuru rejimi gibi enstrümanlarla yüksek borçlanma risklerini azaltabileceği tavsiyelerine de yer verildi. 


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