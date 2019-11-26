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IMF'den Japonya'ya uyarı

26.11.2019 - 14:29
IMF'den Japonya'ya uyarı | Ekonomi Haberleri

IMF Başkanı Georgieva, Japonya'da yaşlanan nüfusunun getirdiği maliyeti finanse etmek için tüketim vergisini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz eylül ayında göreve gelen Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dün Japonya'da düzenlediği basın toplantısında Japon ekonomisine dair IMF tahminlerini açıkladı. Georgieva, Japonya'nın ekonomik esnekliğinin hemen hemen dünyanın genelinde meydana gelen küresel yavaşlama, dünya ekonomisindeki belirsizlikler ve Japonya'nın kendi demografik eğilimleriyle test edileceğini söyledi. IMF'nin Japonya için belirlediği büyüme tahmini hakkında konuşan Georgieva, Japonya ekonomisinin 2019'da reel olarak yüzde 0,8 ve gelecek yıl yüzde 0,5 oranında büyümesini beklediklerini kaydetti.

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MALİYET UYARISI

Tüketim vergisini geçtiğimiz ay yüzde 8'den yüzde 10'a çıkaran Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve artan sosyal güvenlik harcamalarına vurgu yapan Georgieva, tüketim vergisi oranının artan sosyal güvenlik harcamaları karşısında 2030'a kadar yüzde 15'e, 2050 yılına kadar ise yüzde 20'ye yükseltilmesi gerektiği uyarısında bulundu. IMF, Japonya'nın ekonomik geleceği için işçi verimliliğinin artırılması gibi yapısal reformların desteklemesi gerektiğini de belirtti.


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