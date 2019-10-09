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IMF yeni başkanı uyardı: Küresel ekonomi...

09.10.2019 - 08:32 | Son Güncelleme :
IMF yeni başkanı uyardı: Küresel ekonomi... | Ekonomi Haberleri

IMF'nin yeni başkanı küresel ekonominin 'senkronize' şekilde yavaşladığı uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonominin yavaşladığı uyarısında bulunarak, ticaret anlaşmazlıkları nedeniyle "senkronize yavaşlamaya" girildiği ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Göreve 1 Ekim'de geçen Georgieva, IMF'nin başına geçtikten sonra yaptığı ilk konuşmada kuruluşun yeni araştırmasına atıfta bulunarak ticaret anlaşmazlıkları nedeniyle küresel ekonominin 2020 yılında 700 milyar dolar tutarında, yani gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %0.8'i kadar azalabileceğini ifade etti.

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IMF'nin yaptığı araştırma ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıkladığı veya başlatmayı planladığı gümrük vergilerini de hesaba katıyor. Georgieva'nın verdiği bilgiye göre GSYH'de oluşacak kaybın büyük bölümü işletmelerin ekonomiye duyduğu güvenin bozulmasından ve piyasanın vereceği olumsuz tepkiden kaynaklanacak.

Ekonomist olan Bulgar vatandaşı Georgieva konuşmasında, "2019 yılında dünyanın neredeyse yüzde 90'ında daha yavaş büyüme bekliyoruz. Küresel ekonomi şu anda senkronize şekilde yavaşlıyor. Bu da ekonomik büyümenin bu yıl 2010'lu yılların başından bu yana en düşük seviyeye inmesi demek oluyor" dedi.

Georgieva daha önce Avrupa Birliği yönetiminde görev alan ve Dünya Bankası'nın başkan yardımcılığını yürütmüştü.

Ülkelere küresel ticaret düzenlemelerini herkes için daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmaları çağrısında bulunan Georgieva Çin'in eleştirilen dış ticaret politikalarına da atıfta bulundu ancak ülke adı vermedi.

"Bu durum sübvansiyon, fikri mülkiyet haklarına ve teknoloji transferi konusuna eğilmeyi gerektiriyor" diyen IMF başkanı modern hale getirilecek uluslararası ticaret sistemi sayesinde hizmet ve e-ticaret alanlarının potansiyelinden daha çok yararlanılacağına dikkat çekti.


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