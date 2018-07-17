‹ Önceki Haber Bankalara ilk yarıda 10 milyon çek ibraz edildi Bankalara ilk yarıda 10 milyon çek ibraz edildi Sonraki Haber › New York borsası 'karışık' kapandı New York borsası 'karışık' kapandı

IMF Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

17.07.2018 - 08:30
IMF Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

IMF, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini yüzde 3,9 seviyesinde sabit tuttu. Bazı yükselen piyasa ekonomilerine yönelik beklentilerini düşüren IMF, Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye çekti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu’nu “Daha Dengesiz Büyüme ve Yükselen Ticaret Gerilimleri” başlığıyla güncelledi. Raporda, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentileri yüzde 3,9 seviyesinde korunmasına karşın aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı.

Ayrıca, büyümenin giderek dengesizleştiğine işaret edilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

“ABD ekonomisinde kısa vadeli momentum, nisan ayında yayınlanan DEG raporunda öngörüldüğü gibi güçleniyor. Euro Bölgesi, Japonya ve İngiltere’nin büyüme tahminleri ise yılın başlarında izlenen negatif sürprizler nedeniyle aşağı yönlü revize edildi. Yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme beklentileri de artan petrol fiyatları, yükselen ticaret gerilimi, ABD’de artan faizler ve zayıf ekonomik temellere sahip bazı ülkelerin para birimlerine yönelik piyasa baskısı yüzünden daha dengesiz hale geliyor. Arjantin, Brezilya, Hindistan’a yönelik büyüme tahminleri düşürülürken, petrol ihracatçısı bazı ülkelerin görünümü güçlendi.”

“TİCARET AKSİYONLARI TOPARLANMAYI RAYINDAN ÇIKARABİLİR”

IMF raporunda, ABD’nin son dönemde açıklanan veya açıklanması beklenen gümrük tarifeleri ve bunlara yönelik misillemelere de değinildi.

Ticaret alanındaki gerilimi artıran ve uzun sürme olasılığı bulunan bu adımların ciddi sonuçları olabileceğine işaret edilen raporda, “Bu aksiyonlar, hem kaynak dağılıma yönelik direkt etkileri, hem belirsizliği artırması ve yatırımları azaltması dolayısıyla toparlanmayı rayından çıkarabilir ve orta vadeli büyüme beklentilerini baskılayabilir.” ifadelerine yer verildi. Raporda, jeopolitik endişeler ve siyasi belirsizliklerin dünya ekonomisini tehdit eden diğer riskler arasında yer aldığı kaydedildi.

AVRUPA ÜLKELERİ VE JAPONYA’NIN BÜYÜME BEKLENTİLERİ İNDİRİLDİ

IMF, bugün yayımladığı DEG raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminlerini de açıkladı. Buna göre, ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentileri, bu yıl için yüzde 2,9 ve gelecek yıl için yüzde 2,7 ile nisan ayında açıklanan seviyelerinde sabit bırakıldı.Euro Bölgesi’ne ilişkin beklentiler ise 2018 için yüzde 2,4’ten yüzde 2,2’ye ve 2019 için yüzde 2’den yüzde 1,9’a indirildi.

Euro Bölgesi’ne yönelik aşağı yönlü revizyonda Almanya, Fransa ve İtalya’nın büyüme tahminlerinin düşürülmesi etkili oldu.

IMF ekonomistleri, Almanya’ya yönelik 2018 beklentisini 0,3 puan düşürerek yüzde 2,2’ye indirdi. Ülke için öngörülen 2019 büyüme beklentisi ise yüzde 2’den 2,1’e yükseltildi.

Fransa’ya ilişkin büyüme tahminleri, bu yıl için yüzde 1,8 ve gelecek yıl için yüzde 1,7 olarak belirlendi. Bu oranlar, nisan ayında yayımlanan bir önceki raporda sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2 olarak açıklanmıştı. Raporda, İtalyan ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1,5 yerine yüzde 1,2 ve gelecek yıl yüzde 1,1 yerine yüzde 1 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.

IMF, İspanya’ya yönelik 2018-2019 büyüme projeksiyonlarını ise değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 2,2 seviyesinde tuttu.

Euro Bölgesi’ne dahil olmayan İngiltere de bu yılki büyüme tahmini aşağı çekilen ülkeler arasında yer aldı. Raporda, İngiltere’nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 1,6’dan yüzde 1,4’e çekildi. Ülkenin 2019 yılına yönelik beklentisi ise yüzde 1,5’te bırakıldı.

Japonya’nın büyüme tahminleri ise yüzde 1,0 ve 0,9 olarak açıklandı. Bu rakamlar, 3 ay önce yayımlanan raporda yüzde 1,2 ve 0,9 seviyesindeydi.

Gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentileri, bu revizyonlar çerçevesinde 2018 için yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e indirilirken, 2019 için yüzde 2,2’de bırakıldı.

YÜKSELEN PİYASALAR VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

Gelişmekte olan ülkeler arasında ise Çin, Rusya ve Güney Afrika’nın büyüme tahminlerinde revizyona gidilmedi. Buna göre, Çin’in bu yıl yüzde 6,6 ve gelecek yıl yüzde 6,4 büyümesi bekleniyor. Rusya’ya yönelik beklentiler ise 2018 için yüzde 1,7 ve 2019 için yüzde 1,5 olarak belirlendi. IMF ekonomistleri, Güney Afrika’ya ilişkin beklentileri ise yüzde 1,5 ve yüzde 1,7 düzeyinde tuttu.

Öte yandan, Hindistan’ın büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 7,4’ten yüzde 7,3’e ve gelecek yıl için yüzde 7,8’den yüzde 7,5’e indirildi.

Bu yılki büyüme tahmini yüzde 2,3’ten yüzde 1,8’e çekilen Brezilya, projeksiyonlarında en büyük negatif revizyonun yapıldığı ülke oldu. Ülkenin gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi yüzde 2,5’te sabit bırakıldı.

"TÜRKİYE’NİN BU YIL YÜZDE 4,2 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR"

IMF’nin raporunda Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelere ise “Yükselen ve Gelişen Ekonomilerde Finansal Şartlar” başlığı altında yer verildi. Arjantin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Türkiye merkez bankalarının faiz artırdığına dikkat çekilen raporda, birçok gelişen ülkede hisse senetlerinin değer kaybettiği vurgulandı.

Finansal şartların Türkiye gibi dış açığı yüksek ülkelerde sıkılaşmaya devam ettiği kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Nisan ayında yayımlanan raporda, Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e ve 2019 büyüme beklentisi yüzde 4 olarak açıklanmıştı.


‹ Önceki Haber Bankalara ilk yarıda 10 milyon çek ibraz edildi Bankalara ilk yarıda 10 milyon çek ibraz edildi Sonraki Haber › New York borsası 'karışık' kapandı New York borsası 'karışık' kapandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
91.630 Değişim: 2,10% Hacim : 9.313 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 89.768 17.07.2018 Yüksek 91.638
Açılış: 89.818
4,7928 Değişim: -1,10%
Düşük 4,7771 17.07.2018 Yüksek 4,8598
Açılış: 4,84615
5,5881 Değişim: -1,59%
Düşük 5,5861 17.07.2018 Yüksek 5,6958
Açılış: 5,67825
189,04 Değişim: -2,29%
Düşük 188,76 17.07.2018 Yüksek 194,01
Açılış: 193,48
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.