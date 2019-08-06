IMF, Mısır'a verdiği kredinin son dilimini serbest bıraktı | Ekonomi Haberleri

IMF, Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin 2 milyar dolarlık son dilimini serbest bıraktı.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alınan kredinin son dilimi olan 2 milyar doların serbest bırakıldığını bildirdi. Mısır'ın IMF ile teknik iş birliğine devam edeceğini belirten Maıyt, yerel sanayiyi destekleyen sektörlerde yapısal reforma odaklanacaklarını ifade etti.

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Mısır hükümeti, serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolar kredi sağlanması için 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.