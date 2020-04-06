IMF, Çin'deki toparlanmadan umutlu | Ekonomi Haberleri

IMF, Çin'deki toparlanmadan umutlu ancak pandeminin tekrar canlanmasına karşı da i gözardı edilmediğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de sınırlı ama umut verici toparlanma belirtileri olduğunu açıkladı. Ancak IMF, toparlanma belirtilerinin Çin'de ya da başka bir yerde salgının yeniden canlanma ihtimalini gözardı edilmediğini de ifade etti.

En üst düzey IMF ekonomistleri, koronavirüs pandemisinin dünyayı küresel finansal kriz sırasında yaşanandan daha kötü bir resesyona sürüklemiş olduğunu söyleyerek küresel ve eşgüdümlü sağlık ve ekonomi politika hamlelerinin yapılması için çağrıda bulundu.

IMF uzmanları, "Tüm ülkelerdeki ekonomik hasar, yeni enfeksiyon sayısındaki keskin artış ve hükümetlerin koyduğu sınırlama tedbirleri ile artmaktadır" diye belirtti.

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