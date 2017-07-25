‹ Önceki Haber Otomotiv devi haberleri reddetti Otomotiv devi haberleri reddetti Sonraki Haber › Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in karı azaldı Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in karı azaldı

"IMF Çin`e taşınabilir"

25.07.2017 - 08:49

IMF Başkanı Lagarde, büyüme hızı bu şekilde devam etmesi durumunda IMF'nin merkez ofisinin Çin`e taşınabileceğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin başkenti Küresel Kalkınma Merkezi'nin Washington'da gerçekleştirdiği etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Lagarde, Çin ve diğer gelişmekte olan piyasaların büyüme trendi devam ederse, 10 yıl içerisinde IMF Genel Merkezi'nin Washington'dan Çin'in başkenti Pekin'e taşınabileceğini söyledi.

Böyle hamlenin gelişen ülkelerin dünya çapındaki temsilini artıracağını söyleyen IMF Başkanı, "Yani bu konuşmayı 10 yıl içerisinde Pekin'deki ofisimizde yapabileceğimiz anlamına gelir" dedi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Lagarde, IMF kurallarına göre Fon'un merkez ofisinin üyeler arasında en büyük ekonomide yer alması gerektiğini de hatırlattı.

Uluslararası Para Fonu, 1945'te kurulduğundan bu yana ABD'de yer alıyor ve bu ülkenin IMF kararlarını veto hakkı bulunurken, Yönetim Kurulu'nun da yüzde 16,5'inde söz sahibi.

IMF, ABD'nin 2018 büyüme tahminlerini yüzde 2,8'den yüzde 2,1'e düşürürken uzmanlar, Çin'in gelecek 10 yılda ABD'nin gayri safi yurtiçi hasılasını da geçerek yüzde 6'nın üzerinde büyüyeceğini öngörüyor.


‹ Önceki Haber Otomotiv devi haberleri reddetti Otomotiv devi haberleri reddetti Sonraki Haber › Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in karı azaldı Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in karı azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.437 Değişim: 0,68% Hacim : 1.634 Mio.TL Son veri saati : 11:44
Düşük 106.957 25.07.2017 Yüksek 107.464
Açılış: 107.078
3,5592 Değişim: 0,06%
Düşük 3,5508 25.07.2017 Yüksek 3,5642
Açılış: 3,55695
4,1483 Değişim: 0,11%
Düşük 4,1378 25.07.2017 Yüksek 4,1570
Açılış: 4,14385
143,32 Değişim: -0,16%
Düşük 143,25 25.07.2017 Yüksek 143,81
Açılış: 143,54
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.