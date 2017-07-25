"IMF Çin`e taşınabilir"

IMF Başkanı Lagarde, büyüme hızı bu şekilde devam etmesi durumunda IMF'nin merkez ofisinin Çin`e taşınabileceğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin başkenti Küresel Kalkınma Merkezi'nin Washington'da gerçekleştirdiği etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Lagarde, Çin ve diğer gelişmekte olan piyasaların büyüme trendi devam ederse, 10 yıl içerisinde IMF Genel Merkezi'nin Washington'dan Çin'in başkenti Pekin'e taşınabileceğini söyledi.

Böyle hamlenin gelişen ülkelerin dünya çapındaki temsilini artıracağını söyleyen IMF Başkanı, "Yani bu konuşmayı 10 yıl içerisinde Pekin'deki ofisimizde yapabileceğimiz anlamına gelir" dedi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Lagarde, IMF kurallarına göre Fon'un merkez ofisinin üyeler arasında en büyük ekonomide yer alması gerektiğini de hatırlattı.

Uluslararası Para Fonu, 1945'te kurulduğundan bu yana ABD'de yer alıyor ve bu ülkenin IMF kararlarını veto hakkı bulunurken, Yönetim Kurulu'nun da yüzde 16,5'inde söz sahibi.

IMF, ABD'nin 2018 büyüme tahminlerini yüzde 2,8'den yüzde 2,1'e düşürürken uzmanlar, Çin'in gelecek 10 yılda ABD'nin gayri safi yurtiçi hasılasını da geçerek yüzde 6'nın üzerinde büyüyeceğini öngörüyor.