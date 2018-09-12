IMF Başkanı Lagarde'dan 'adaylık' açıklaması

Financial Times'a konuşan IMF Başkanı Lagarde, AB Komisyonu veya Avrupa Merkez Bankası başkanı olmak yerine mevcut görevine odaklanmak istediğini ifade etti.

IMF Başkanı Christine Lagarde, Financial Times'a verdiği demecinde, "Avrupa Birliği'nde veya Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) herhangi bir görev ile ilgilenmiyorum. Benim IMF'te çok önemli bir görevin var ve bu güzel gemiyi dalgalı suların ortaya çıkabileceği bir dönemde terk etmeyeceğim" diye konuştu.

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