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IMF 2020 küresel büyüme tahminini revize etti

14.04.2020 - 16:28
IMF 2020 küresel büyüme tahminini revize etti | Ekonomi Haberleri

IMF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı ekonomik durgunluğun etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini düşürürken, 2021 yılına dair beklentisini yükseltti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladı. Raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize edildiği belirtildi.

Kovid-19 salgınının dünya genelinde yüksek maliyetlere neden olduğuna işaret edilen raporda insan yaşamını korumak ve sağlık sistemlerinin bunun üstesinden gelebilmesini sağlamak için izolasyon, tecrit ve geniş çaplı iş yerleri kapatmaların virüsün yayılmasını yavaşlatmak için gerekli olduğu ifade edildi.

"2008-2009 FİNANSAL KRİZİNDEN DAHA KÖTÜ"

Raporda, bu sağlık krizinin ekonomik faaliyet üzerinden ciddi bir etkisi olduğu vurgulanarak, "Salgının bir sonucu olarak küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 oranında sert bir şekilde küçülmesi öngörülüyor, bu 2008-2009 finansal krizinden çok daha kötü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının bu yılın 2'nci yarısında azaldığı ve salgına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırıldığına ilişkin senaryo dikkate alındığında küresel ekonominin toparlanacağına dikkat çekilerek, politika desteklerinin yardımıyla ekonomik faaliyetin normalleşmesi halinde 2021'de yüzde 5,8'lik bir büyüme beklendiği aktarıldı.

Raporda, küresel büyüme tahminlerine yönelik büyük bir belirsizlik olduğu belirtilerek, "Birçok ülke, sağlık şoku, iç ekonomik aksamalar, düşen dış talep, sermaye akışının tersine dönmesi ve emtia fiyatlarının çöküşünden oluşan çok katmanlı bir krizle karşı karşıya. Daha kötü bir sonuca dair riskler de baskın bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"ÖNLEMLER EKONOMİNİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM"

Etkili politikaların öneminin vurgulandığı raporda, "Salgını azaltmak ve yaşamları korumak için gerekli önlemler ekonomik faaliyeti kısa vadede zorlayacaktır ancak uzun vadede insana ve ekonominin sağlığına yapılmış önemli bir yatırım olarak görülmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, acil önceliğin Kovid-19 salgınının etkilerinin kontrol altına alınması olduğunun altı çizilerek, ekonomi politikalarının da faaliyetlerdeki azalma ile kaçınılmaz ciddi yavaşlamanın etkilerini hafifletmesi ve salgın geçtiğinde ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde başlamasının sağlaması gerektiği aktarıldı.

Ekonomik faaliyetteki aksamaların devam etmesi halinde mali önlemlerin artırılması gerekeceğine işaret edilen raporda, salgın ve etkileriyle mücadelede finansman yetersizliğiyle karşılaşan ekonomiler için dış desteğin gerekebileceği bildirildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ

IMF'nin raporuna göre, ABD için büyüme tahmini 2020'de yüzde 2'den yüzde eksi 5,9'a düşürülürken, 2021 yılı için yüzde 1,7’den yüzde 4,7'ye yükseltildi.

Euro Bölgesi için büyüme beklentisi de 2020'de yüzde 1,3'ten yüzde eksi 7,5'e çekilirken, 2021'de yüzde 1,4'ten yüzde 4,7'ye çıkarıldı.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl yüzde 1,1'den yüzde eksi 7'ye düşürülürken, 2021'de yüzde 1,4'ten yüzde 5,2'ye yükseltildi. Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya'nın ise bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde 0,5'ten yüzde eksi 9,1'e çekilirken, 2021'de yüzde 0,7'den yüzde 4,8'e çıkarıldı.

İngiltere için 2020 büyüme tahmini yüzde 1,4'ten yüzde eksi 6,5'e düşürülürken, 2021 beklentisi yüzde 1,5'ten yüzde 4'e yükseltildi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahmini ise 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde eksi 1'e çekilirken, 2021'de yüzde 4,6'dan yüzde 6,6'ya çıkarıldı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 6'dan yüzde 1,2'ye düşürülürken, 2021'de yüzde 5,8'den 9,2'ye yükseltildi.

Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. Türkiye için enflasyon tahmini de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 12 olarak belirlendi. Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl 17,2, gelecek yıl yüzde 15,6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.


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