IMF: 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır | Ekonomi Haberleri

IMF Başkanı Georgieva, "finansal krizden daha ağır" diye nitelendirdiği Covid-19 salgınına karşı "1 trilyon dolarlık zırh"ın kullanıma hazır olduğunu söyledi.

IMF’in internet sitesinde geçen ay bir yazısı yayımlanan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristaline Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potansiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" demişti.

Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bur durgunluğun içine çektiği uyarısı yaptı.

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Georgieva, gelişmiş ekonomileri koronavirüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi ve ekledi:

"Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir durgunluk içindeyiz. Bu durgunluk 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda."

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