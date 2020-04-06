‹ Önceki Haber Yeni hafta ne tür sinyaller üretiyor? Yeni hafta ne tür sinyaller üretiyor? Sonraki Haber › Benzine 15 kuruş zam Benzine 15 kuruş zam

IMF: 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır

06.04.2020 - 16:48
IMF: 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır | Ekonomi Haberleri

IMF Başkanı Georgieva, "finansal krizden daha ağır" diye nitelendirdiği Covid-19 salgınına karşı "1 trilyon dolarlık zırh"ın kullanıma hazır olduğunu söyledi.

IMF’in internet sitesinde geçen ay bir yazısı yayımlanan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristaline Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potansiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" demişti.

Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bur durgunluğun içine çektiği uyarısı yaptı.

##$HABER_1461215$##

Georgieva, gelişmiş ekonomileri koronavirüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi ve ekledi:

"Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir durgunluk içindeyiz. Bu durgunluk 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
92.071 Değişim: 0,00% Hacim : 8.813 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 06.04.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
6,7703 Değişim: -0,16%
Düşük 6,7588 07.04.2020 Yüksek 6,7883
Açılış: 6,7809
7,3219 Değişim: 0,05%
Düşük 7,2942 07.04.2020 Yüksek 7,3353
Açılış: 7,3186
361,89 Değişim: -0,03%
Düşük 360,46 07.04.2020 Yüksek 365,14
Açılış: 362,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.