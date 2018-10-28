İmar barışına 2 ay ek süre | Ekonomi Haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakın Kurum, imar barışında 31 Ekim olan son başvurusu süresinin 31 Aralık tarihine uzatılacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakın Kurum, “İmar barışına çok yoğun bir başvuru var. Bugün itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru bedeli de yaklaşık 5 milyar 120 milyon lira oldu. Başvuru talebinin 13-14 milyon olmasını bekliyoruz” dedi.

İmar barışı uygulamasından 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren yapılar faydalanıyor. Öte yandan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde bir değişiklik yapıldığını belirten Bakan Kurum, “Yoldan binanın oturduğu kot eğer 3,5 metreden fazlaysa yeni planlanan yerlerde artık binalar deniz seviyesinden en düşük 2 kot neresiyse bu kotu alacağız. Bunun ortalamasından artık binalar subasman kotu alacaklar. Dolayısıyla denizden baktığınızda eğimli arazilerde önden iki kat verip arkadan 6 kat görmeyi artık yeni planlanan alanlarda görmeyeceğiz” dedi.