İmalat sektörü 8 aydır aralıksız büyüyor

İmalat PMI Ekim'de 52.8 ile sektörde büyümenin sekizinci ayına girdiğini gösterdi.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ekim ayında 52.8'e gerilemesine karşılık imalat sektöründe büyümenin sekiz aydır kesintisiz sürdüğüne işaret etti. İmalatçıların üretim, satın alma faaliyetleri Ekim'de hız kazanırken ve sektörün istihdamı da arttı. Artan istihdama paralel olarak bekleyen işlerini azalttı. Mamul mal stoklarındaki azalış da devam etti.

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IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Eylül'de 53.5 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Yeni siparişler endeksi Ekim'de 54.3'ten 53.3'e gerilemesine karşılık toplam siparişlerdeki güçlü artışın sürdüğüne işaret etti. İhracat siparişleri toplam siparişlerden daha yavaş artış kaydetti. İhracat siparişleri alt endeksi 51.6'dan 50.9'a geriledi.

Siparişlerde devam eden artışa paralel olarak üretimdeki büyüme sürdü. Üretim alt endeksi Ekim'de 55.7'den 53.9'a geriledi.

Sektör üzerindeki fiyat baskıları Ekim ayında arttı. İmalatçılar girdi maliyetlerindeki artışı fabrika çıkış fiyatlarına tamamen yansıtamasa da fabrika çıkış fiyatları keskin artış kaydetti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.