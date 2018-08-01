‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 74 dolar sınırında Petrol fiyatları 74 dolar sınırında Sonraki Haber › İhracat rakamları açıklandı İhracat rakamları açıklandı

İmalat PMI temmuz ayında yükseldi

01.08.2018 - 10:32 | Son Güncelleme :
İmalat PMI temmuz ayında yükseldi

İmalat PMI temmuz ayında 49'a yükselmesine karşılık daralmanın sürdüğüne işaret etti.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Temmuz ayında 49'a yükselmesine karşılık sektördeki daralmanın hız kaybederek de olsa dördüncü ayına girdiğine işaret etti. Yeni ihracat siparişleri üç aydır ilk defa artış kaydederken, imalatçılar da üç ay sonra istihdam artırdı. Ancak üretim ve yeni siparişlerdeki daralma devam etti.

İmalat sektörünün girdi ve fabrika çıkış fiyatlarında TL'deki değer kaybı kaynaklı keskin artış sürdü. Fiyatlar 10 yıldan uzun bir sürenin en güçlü artışını kaydetti.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Haziran ayında 46.8 değerini almıştı. PMI'da 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor. Endeks Nisan ayından bu yana 50 seviyesinin altında bulunuyor.

##$HABER_1448082$##

Yeni siparişler endeksi 45.5 seviyesinden 46.6'ya yükselerek daralmanın bir miktar hafiflediğine işaret etti.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 49'dan 50.4'e yükseldi. Üretim alt endeksi 45.4'ten 48.3'e yükseldi.

Girdi fiyatları TL'deki değer kaybının maliyetlere yansımasıyla birlikte Temmuz'da Haziran 2006'dan bu yana en keskin yükselişi kaydetti. Ortalama fabrika çıkış fiyatlarındaki artış da buna paralel olarak 12 yılın zirvesine çıktı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 74 dolar sınırında Petrol fiyatları 74 dolar sınırında Sonraki Haber › İhracat rakamları açıklandı İhracat rakamları açıklandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.211 Değişim: 0,27% Hacim : 7.496 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.245 01.08.2018 Yüksek 97.410
Açılış: 97.122
4,9251 Değişim: 0,24%
Düşük 4,9076 01.08.2018 Yüksek 4,9395
Açılış: 4,91335
5,7502 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7381 01.08.2018 Yüksek 5,7738
Açılış: 5,74895
192,87 Değişim: -0,26%
Düşük 192,45 01.08.2018 Yüksek 194,30
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.