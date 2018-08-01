İmalat PMI temmuz ayında yükseldi

İmalat PMI temmuz ayında 49'a yükselmesine karşılık daralmanın sürdüğüne işaret etti.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Temmuz ayında 49'a yükselmesine karşılık sektördeki daralmanın hız kaybederek de olsa dördüncü ayına girdiğine işaret etti. Yeni ihracat siparişleri üç aydır ilk defa artış kaydederken, imalatçılar da üç ay sonra istihdam artırdı. Ancak üretim ve yeni siparişlerdeki daralma devam etti.

İmalat sektörünün girdi ve fabrika çıkış fiyatlarında TL'deki değer kaybı kaynaklı keskin artış sürdü. Fiyatlar 10 yıldan uzun bir sürenin en güçlü artışını kaydetti.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Haziran ayında 46.8 değerini almıştı. PMI'da 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor. Endeks Nisan ayından bu yana 50 seviyesinin altında bulunuyor.

##$HABER_1448082$##

Yeni siparişler endeksi 45.5 seviyesinden 46.6'ya yükselerek daralmanın bir miktar hafiflediğine işaret etti.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 49'dan 50.4'e yükseldi. Üretim alt endeksi 45.4'ten 48.3'e yükseldi.

Girdi fiyatları TL'deki değer kaybının maliyetlere yansımasıyla birlikte Temmuz'da Haziran 2006'dan bu yana en keskin yükselişi kaydetti. Ortalama fabrika çıkış fiyatlarındaki artış da buna paralel olarak 12 yılın zirvesine çıktı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR