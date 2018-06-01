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İmalat PMI mayıs ayında geriledi

01.06.2018 - 10:25
İmalat PMI mayıs ayında geriledi

İmalat PMI mayıs ayında 46.4 ile faaliyetlerde daralmanın hızlandığına işaret etti, Nisan 2009'dan beri en düşük değeri aldı.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs ayında 46.4'e gerileyerek Nisan 2009'dan bu yana en düşük değeri aldı ve sektör faaliyetlerinde önceki ay başlayan daralmanın hızlandığına işaret etti. Daralmada yeni siparişlerdeki gerileme etkili olurken, kurdaki yükseliş enflasyon baskılarını artırdı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Nisan ayında 48.9 değerini almıştı. PMI'da 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

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Yeni siparişler endeksi 47.2 seviyesinden 43.8'e geriledi. Şirketlerin ankete verdikleri cevaplar yeni siparişlerdeki daralmanın sebepleri arasında fiyat ve talep gelişmelerinin yer aldığını gösterdi.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 53.2'den 49.1'e geriledi, üretim alt endeksi 50.6'dan 45.1'e indi.

Girdi fiyatları alt endeksi Mayıs'ta Aralık 2016'dan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, paralel olarak fabrika çıkış fiyatlarındaki artış da hız kazandı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

 
 


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