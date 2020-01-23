İlk yeşil tahvil ihracı | Ekonomi Haberleri

2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katılarak, sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğunu bir kez daha teyit eden Yapı Kredi, sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Banka, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Yapmış olduğumuz yeşil tahvil ihracı ile Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişini desteklerken, Birleşmiş Milletler Erişilebilir ve Temiz Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Amacına da katkı sağlıyoruz. İklim değişikliği ile mücadelede bize düşen sorumluluğun bilinciyle, operasyonel ve kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi takip ediyor, gerekli gördüğümüz noktalarda politikalarımızı güncelliyoruz” dedi.

Erün, şöyle devam etti: “2017’de imzaladığımız Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin her yıl güncellemesine katkı sağlıyoruz. Öte yandan sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla Financial Times Stock Exchange Group’un (FTSE), şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını değerlendiren FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi gibi pek çok saygın sürdürülebilirlik endeksinde de öncü bankalar arasında yer alıyoruz.”

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