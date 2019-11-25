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İlaç sektöründe 7 milyar dolarlık satın alma

25.11.2019 - 12:22 | Son Güncelleme :
İlaç sektöründe 7 milyar dolarlık satın alma | Ekonomi Haberleri

Novartis, Medicines'ı 7 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis AG, ABD'li biyoteknoloji şirketi Medicines Co'yu yaklaşık 7 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, Novartis'in, şirketi hisse başına 85 dolardan satın alacağını ve anlaşmanın bu hafta içinde yapılabileceğini söyledi. Novartis, anlaşma ile birlikte kalp tedavi pazarına girmeyi hedefliyor. Medicines Co. hisseleri cuma günü 68.55 dolarda kapandı.

Novartis CEO’su Vas Narasimhan, yatırımcılara yönelik olarak yaptığı bir konuşmada, yapılacak yeni yatırımlarla ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarını daha da geliştireceklerini söyledi.

Satın alma işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını bekleyen Novartis, The Medicines’ın şirketin satışlarına etkisinin 2021’de görüleceğini belirtti.


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