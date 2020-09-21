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İkinci elde yüzde 85 artış

21.09.2020 - 09:17
İkinci elde yüzde 85 artış | Ekonomi Haberleri

Sene başından beri devam eden ikinci el piyasasındaki fiyat artışı sıfır otomobille paralel olarak daha da yukarıya çıktı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Cardata’nın verilerine göre yıl başından bu yana ikinci el piyasasındaki fiyat artışı yüzde 85 oldu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “1 Ocak’ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında gelen ise sıfırdaki arz talep dengesi. Pandemiyle birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması, mayıs ayına kadar üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır kilometre aracın olması geldi. Araç almak isteyen vatandaş, markaların tedarik sıkıntısı sebebiyle araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep artışını yarattı ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etti” şeklinde konuştu.

2021 SONUNA KADAR

Fiyat artışındaki diğer bir sebebin iknci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda ‘suni artışlar’ yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, “İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir” dedi.

2021’DE PAZAR GERİLEYECEK’

Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Hüsamettin Yalçın: “Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor. İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz. 2021’de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak. İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek.”


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