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İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

13.08.2020 - 13:10
İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı | Ekonomi Haberleri

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, temmuz sonu itibarıyla satışlar 1 milyonu aşarken, fiyatlar da temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 ve geçen yılın aralık ayına göre de yüzde 32,2 arttı.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti.

İLK 7 AYDA SATIŞLAR 1 MİLYONU AŞTI

Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde (Ocak-Temmuz 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 1 milyon 178 bin 81 adet araç satıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 20 yükseldi.

Geçen sene aynı dönemde 981 bin 881 adet satış gerçekleşmişti.

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Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak belirlendi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 65'İ SATILDI

Temmuzda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 artış ile 364 bin 724 adet olarak gerçekleşti.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 65’i satıldı. Segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 87 bin 810 adetlik satış ve yüzde 43,7 pay ile Csegmenti oldu.

SATIŞLARIN YÜZDE 52'SİNİ 5-10 YAŞ ARAÇLAR OLUŞTURDU

Bu dönemde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 24’ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 52’sini 5-10 yaşındaki araçlar ve 24’ünü de 11 ve üstü yaşındaki araçlar oluşturdu.

50 BİN LİRALIK BİR OTOMOBİL 66 BİN LİRA OLDU

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

İkinci el online pazarda temmuz ayında araç fiyatlarında hazirana göre yüzde 7,5, 2019'un aralık ayına kıyasla da ortalama yüzde 32,2 artış kaydedildi. Böylece Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi.

Ayrıca sene başından itibaren en çok fiyat artışı yüzde 35,4 artış ile B segmentinde gerçekleşti.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASINI ANALİZ EDİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.


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