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"İkinci büyük ekonomideki gelişmeler olumlu örnek"

10.08.2020 - 16:59
"İkinci büyük ekonomideki gelişmeler olumlu örnek" | Ekonomi Haberleri

Suudi Aramco CEO’su Nasser, "Dünya genelinde ülkeler kısıtlamaları gevşetip ve ekonomilerinin yeniden yükselmesini desteklemeye başlamalarının ardından, enerji piyasalarında kısmi bir toparlanma görüyoruz" dedi.

Suudi Aramco CEO’su Amin Nasser, gazetecilerle online bir basın toplantısı düzenledi. Nasser, dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki gelişmeleri "olumlu örnek" olarak gösterdi ve "Örneğin Çin’e bakın; onların benzin ve dizel talebi neredeyse Covid-19 pandemisi öncesi düzeylere ulaştı. Asya’nın ve diğer piyasaların toparlandıklarını görebiliyoruz" dedi.

Suudi Aramco’nun Pazar günü açıklanan bilançosuna göre, ikinci çeyrekte şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73.4 düşüşle 6.6 milyar dolara geriledi. Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco’nun birinci çeyrekte de net karı yüzde 25 düşmüştü.

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Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco, Aralık ayı başında düzenlenen dünyanın en büyük halka arzı sonrası, Suudi Prens Muhammed bin Salman’ın da hedeflediği gibi, piyasa değeri 2 trilyon doları da aşarak, 2.06 trilyon dolara ulaştı.


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