İki ülke doları bırakıyor! İşte tarih...

Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumunda (EEF) düzenlenen panelde Moskova ve Pekin yönetimlerinin ulusal para birimleriyle ticaret hacmini arttıracağı belirtildi. Moskova ve Pekin yerel para birimleri kullanımını ticaretteki paylarının artışıyla karar verdikleri belirtildi.

RT'nin haberine göre Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) başkanı Kirill Dmitriev Çarşamba günü Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda (EEF) konuştu. Dmitriev; Yerel para birimleriyle ilk ticaretin 2019 yılı başında yapılacağını, Çin Kalkınma Bankası ile 10 milyar dolarında yuan fonu açılması konusunda anlaşıldığını açıkladı ve ekledi "Heilongjiang eyaletiyle Çin yuanı cinsinden bölgesel bir fonun kurulmasına start verdik."

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İki ülke, ABD dolarının ticaret içindeki payını azaltmaya çalışıyor. Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin bu yıl 100 milyar dolar olması bekleniyor, orta vadede ise 200 milyar dolarlık beklenti söz konusu.

EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

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Çin, Rusya'nın en büyük uluslararası ticaret ortağı olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıl dış ticaretinin yüzde 15'lik kısmı Çin ile gerçekleşti. Bu rakam ciddi bir artışla 2017 yılında yüzde 31.5 artışla 87 milyar dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası'na göre, gerek Çin gerekse de Rus şirketleri ruble ve renminbi üzerinden ödeme yapmaya son derece istekli ve bu durum rakamlarla da desteklenebilir ölçekte.

Geçen yıl Çin'e tedarik edilen ürünler için yapılan ödemelerin yüzde 9'unun ruble olarak alındığı belirtildi. Çin şirketleri ise ihracatlarının yüzde 15'ini renminbi olarak aldı. Üç yıl önce aynı oranlar yüzde 2 ve 9 seviyesindeydi.

Dünyanın en büyük petrol ve petrol ürünleri alıcısı olan Çin'in en büyük tedarikçisi Rusya. İki ülke, bu sektörde geleneksel olarak petro-dolar ile yapılan ticareti de yuan cinsine çevirmeye hazır olacağını belirtiyor.

2016'DA AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2016 yılında yaptığı bir açıklamada Rusya ve Çin'in yabancı pazarlara bağımlılığı azaltmak için yerel para birimleriyle ticaret yapabileceğini söylemişti.

2015 yılından beri düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu, Rusya'da düzenlenen en büyük forumlardan biri. Forum, Rusya'nın Uzak Doğu ticaretine ivme kazandırmayı ve Rusya ile uluslararası yatırımcılar arasındaki bağlantı kuvvetlendirmeyi hedefliyor.