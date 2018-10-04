İki otomotiv devinden ortaklık

Honda, General Motors'un yan kuruluşu olan Cruise'a büyük bir yatırım yaptı ve iki şirket birlikte sürücüsüz araçlar üzerinde çalışarak bu teknolojiyi geliştirecekler.

Sürücüsüz araçların piyasadaki yeri hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelere bakarak gelecekte hayatımıza iyiden iyiye dahil olacağını söyleyebileceğimiz bu araçların üretimine dair en yeni atılım ise Honda ve General Motors'dan geldi. General Motors'un yan kuruluşu olan Cruise, Honda'nın yaptığı 750 milyon dolarlık yatırımla piyasa değerini 14,6 milyar dolara çıkarttı.

General Motors (GM), yeni gerçekleştirdiği bir açıklamayla Honda ile yeni kurdukları ortaklığı açıkladı. İki şirket, sürücüsüz araç teknolojisini geliştirmek ve özgün bir sürücüsüz araç üretmek için birlikte çalışacak. Geçmişte de birlikte projeler yürüten şirketler, 'amaca yönelik otonom araç' üretimi konusunda otomobil sektöründe yenilikçi adımlar atacaklar.

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GM CEO'su Mary Barra yaptığı açıklamada bu ortaklığın Honda, GM ve Cruise için atılacak en mantıklı adımlardan biri olduğunu belirtti ve Honda ile birlikte gerçekleştirilecek projeler ile Cruise'u dünyanın sürücüsüz araç alanında en başarılı şirketlerinden birisi haline getirebileceklerini söyledi.

Şirketlerin nihai hedefi ise otonom araçlarda 'sıfır kaza, sıfır emisyon ve sıfır sıkışıklık' hedefini hayata geçirebilmek. GM ve Cruise bir süredir hem donanım hem de yazılım anlamında gelişmiş sürücüsüz araçlar üzerinde zaten çalışıyordu ve Honda'nın yatırımıyla bu süreçler hız kazanacak. Cruise'un ilk olarak SoftBank, ardından da Honda'dan aldığı yatırımlarla bu alanda hayli büyümesi umut ediliyor.