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İki otomotiv devinden birleşme sinyali

30.10.2019 - 10:31 | Son Güncelleme :
İki otomotiv devinden birleşme sinyali | Ekonomi Haberleri

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre; Fiat ile Peugeot-Citroen birleşme görüşmeleri yürütüyor.

Fiat Chrysler ile Peugeot-Citroen markalarının sahibi PSA, bir kaynağın verdiği bilgiye göre, yaklaşık 50 milyar dolar büyüklükte bir şirket oluşturmak üzere birleşme görüşmeleri yürütülüyor. Şirketler ve Fransa hükümeti konu hakkındaki sorulara cevap vermedi. Fiat Chrysler bu yıl daha önce Renault'ya birleşme teklifinde bulunmuş, ancak başarılı olamamıştı.

İki şirketin birleşmek üzere görüşme yürüttüğü haberi ilk olarak The Wall Street Journal'da yer aldı. Konuya yakın bir kaynak PSA denetim kurulunun birleşmeyi ele almak üzere bugün toplanacağını bildirdi.

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Peugeot ile Fiat Chrysler önlerindeki siyasi, mali ve yönetimsel engelleri aşarak birleşmeyi başarsalar bile büyük zorluklarla karşı karşıya olacaklar. Araç üreticileri, taşıtlara olan talebin dünya çapında azaldığı bir dönemde yüzyılın en büyük teknolojik değişimlerine ayak uydurmak için büyük yatırımlar yapmak zorunda kalıyorlar.

Otomotiv üreticilerinin bu teknolojik dönüşümde ayakta kalmak için elektrikli, ağ bağlantılı ve otonom araç teknolojilerine sahip olması gerekiyor.


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