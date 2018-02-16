"İki kredi de risk yaratmaz"

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil Otaş, OTAŞ ve Yıldız Holding kredilerine ilişkin konuştu.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, iki sorunlu krediye ilişkin açıklama yaptı. Erbil, Türk Telekom'un ana ortağı Oger Telecom'un (OTAŞ) kredisine ilişkin şunları söyledi: “OTAŞ’la başlarsak Türkiye için çok önemli bir varlık stratejik değer firmayla da alakası yok ondan da bağımsız işlerine devam ediyor. Sene sonuçlarını da gördük. Operasyonuna devam ediyor. Buradaki süreç tek bir önemli stratejik varlık olduğu için yavaş sürüyor. En kısa zamanda çözülme beklentimiz şeklini koruyor. Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunu yapıyor, eş güdümlü çalışmalarımız sürüyor. Birazcık sabredersek en kısa zamanda çözülecek. İhtiyatlı olmak adına bankalar karlarına ve bilançoları etkilemeyecek şekilde tedbirlerini aldılar. En kötü senaryoda bile bankaların hisse değeri fiyatıyla kredileri ayırmış durumda. En ufak bir etki olmayacak bankalara. O farklılık karşılıklar ayrılmış durumda. Dolayısıyla bir beklenti olmasın. Umut ediyoruz en kısa zamanda çözülür.”

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YILDIZ HOLDİNG'İN BANKALARLA SORUNU OLMADI

Erbil, Ülker ile ilgili ise şunları söyledi: “Yıldız Holding’in de bu güne kadar bankalarla en ufak sorunu olmadı. Zaman zaman şirketler stratejileri önceliğinde taktiksel kararlar alır. Borçlanma taktiklerini şekillendirme talebi var. Endişe edilecek risk yaratacak sistem için veya garanti için bir konu kesinlikle değildir hızlı şekilde bu süreç yönetiliyor. Dolayısıyla burada da hiçbir Türk oyuncusu için risk yaratmaz.”

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