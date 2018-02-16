‹ Önceki Haber Bankaların tarıma desteği 90 milyar liraya yaklaştı Bankaların tarıma desteği 90 milyar liraya yaklaştı Sonraki Haber › Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında alınan kararı açıkladı Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında alınan kararı açıkladı

"İki kredi de risk yaratmaz"

16.02.2018 - 11:31 | Son Güncelleme :

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil Otaş, OTAŞ ve Yıldız Holding kredilerine ilişkin konuştu.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, iki sorunlu krediye ilişkin açıklama yaptı. Erbil, Türk Telekom'un ana ortağı Oger Telecom'un (OTAŞ) kredisine ilişkin şunları söyledi: “OTAŞ’la başlarsak Türkiye için çok önemli bir varlık stratejik değer firmayla da alakası yok ondan da bağımsız işlerine devam ediyor. Sene sonuçlarını da gördük. Operasyonuna devam ediyor. Buradaki süreç tek bir önemli stratejik varlık olduğu için yavaş sürüyor. En kısa zamanda çözülme beklentimiz şeklini koruyor. Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunu yapıyor, eş güdümlü çalışmalarımız sürüyor. Birazcık sabredersek en kısa zamanda çözülecek. İhtiyatlı olmak adına bankalar karlarına ve bilançoları etkilemeyecek şekilde tedbirlerini aldılar. En kötü senaryoda bile bankaların hisse değeri fiyatıyla kredileri ayırmış durumda. En ufak bir etki olmayacak bankalara. O farklılık karşılıklar ayrılmış durumda. Dolayısıyla bir beklenti olmasın. Umut ediyoruz en kısa zamanda çözülür.”

##$HABER_1444042$##

YILDIZ HOLDİNG'İN BANKALARLA SORUNU OLMADI

Erbil, Ülker ile ilgili ise şunları söyledi: “Yıldız Holding’in de bu güne kadar bankalarla en ufak sorunu olmadı. Zaman zaman şirketler stratejileri önceliğinde taktiksel kararlar alır. Borçlanma taktiklerini şekillendirme talebi var. Endişe edilecek risk yaratacak sistem için veya garanti için bir konu kesinlikle değildir hızlı şekilde bu süreç yönetiliyor. Dolayısıyla burada da hiçbir Türk oyuncusu için risk yaratmaz.”


Etiketler

  • Garanti Bankası
  • Yıldız Holding
  • Ülker
  • Fuat Erbil
  • Otaş
‹ Önceki Haber Bankaların tarıma desteği 90 milyar liraya yaklaştı Bankaların tarıma desteği 90 milyar liraya yaklaştı Sonraki Haber › Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında alınan kararı açıkladı Bakan Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında alınan kararı açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.407 Değişim: 0,16% Hacim : 4.640 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 116.338 16.02.2018 Yüksek 117.518
Açılış: 116.823
3,7526 Değişim: -0,35%
Düşük 3,7417 16.02.2018 Yüksek 3,7745
Açılış: 3,7658
4,6651 Değişim: -1,05%
Düşük 4,6649 16.02.2018 Yüksek 4,7369
Açılış: 4,71445
163,21 Değişim: -0,41%
Düşük 163,18 16.02.2018 Yüksek 164,89
Açılış: 163,88
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.