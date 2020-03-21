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İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000'er lira destek

21.03.2020 - 10:58
İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000'er lira destek | Ekonomi Haberleri

Bakan Selçuk, halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000'er lira nakdi destekten faydalanacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.

Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." bilgisini verdi.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.


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