"İhtiyaç oldukça tavsiyelere devam edilecektir"
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, "Bankalar Birliği ihtiyaç oldukça tavsiyelere devam edecektir" açıklamasında bulundu.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, NTV Televizyonu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, TBB'nin tavsiye niteliğinde açıkladığı bugünkü "vadelendirme" kararıyla ilgili olarak "Tavsiye kararı likiditenin daraldığı dönemde nefes açıcı" şeklinde değerlendirmede bulundu.
Aydın tavsiye kararın toplam kredilerin yüzde 25'ini kapsadığını belirtti.
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