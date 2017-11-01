İhracatta son 10 yılın rekoru!

İhracat Ekim ayında yüzde 15.6 artışla 13.53 milyar dolar oldu. Bu rakam son 10 yılın en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Başbakan Binali Yıldırım, Ekim'de ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 artışla 13.53 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yıldırım TİM İhracat Haftası 2017 etkinliğinde yaptığı konuşmada, ihracatın bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 128.66 milyar dolar, son 12 aylık dönemde ise yüzde 10.7 artışla 154.23 milyar dolara ulaştığını söyledi.

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Son açıklanan OVP'ye göre ihracatın 2017 yılında 156.5 milyar dolar olacağı öngörülüyordu. Buna göre Türkiye'nin miktar bazında ihracatı da Ekim ayında yüzde 14.1 artarak 10.1 milyon ton olurken, on ayda yüzde 11.9 artış gösterdi.