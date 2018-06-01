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İhracatta rekor!

01.06.2018 - 11:42 | Son Güncelleme :
İhracatta rekor!

İhracat Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 artışla 14 milyar dolara yükseldi. Böylelikle mayıs ayında da Türkiye ihracatı rekor kırmış oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre yılın ilk beş ayında ihracat yüzde 9.3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artışla 161.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM verilerine göre Mayıs'ta aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

Miktar bazında ihracat ise Mayıs'ta yüzde 3.8 artarak 10.5 milyon ton oldu.

Nisan ayında da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükselmiş ve 4 ay üst üste rekor kırılmıştı.

İHRACATTA REKOR

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığı, büyümede birçok ülkeyi geride bıraktığı bir dönemde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler son derece manidar. Seçimlerin ardından yeni hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın da alacağı önlemlerle kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek" dedi.


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