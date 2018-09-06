"İhracatta 9 milyar dolar artı yazacağız"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Gültepe, "Ucuz ürünle gidecek yolu kalmayan Türkiye'nin markalı ekonomiye geçişi için gerekli alt yapıyı hazırladık. MBFWI ve The Core ile yeni tasarım ekonomisi yaratıp, ihracatta 9 milyar dolar artı yazacağız" dedi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ucuz ürünle gidecek yolu kalmayan Türkiye'nin markalı ekonomiye geçişi için gerekli alt yapıyı hazırladıklarını belirterek, "Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) ve The Core ile yeni tasarım ekonomisi yaratıp, ihracatta 9 milyar dolar artı yazacağız." ifadesini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, Türk markalarını ve tasarımcıları küresel vitrine taşıyan MBFWI'nin 12. sezonunun açılışını değerlendirdi.

Gültepe, Türkiye'yi ucuz hazır giyim üreticisi ülke kimliğinden sıyırıp küresel moda endüstrisinin merkezlerinden biri yapmak istediklerini aktararak, geçen yıl yakaladıkları 17 milyar dolarla Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı sektörü olduklarını ifade etti.

"OYUN PLANIMIZI DEĞİŞTİRDİK"

Mustafa Gültepe, net ihracat getirisinde tüm sektörlerin açık ara önünde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemize her yıl net 14 milyar dolar döviz kazandırıp cari açığın kapatılmasına büyük katkı sunuyoruz. Türkiye dünyanın 5’inci büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda bulunuyor. Bizim uzun vadeli hedeflerimize ulaşabilmemiz için düşük katma değerli üretim ve ihracat ile gidecek yolumuz kalmadı. Bu gerçekten hareketle oyun planımızı değiştirdik. Geçen yıl kamuoyuna ilan ettiğimiz 'Hazırgiyim Sektörü Strateji Belgesi' ışığında yeni bir eylem planı hazırladık. 4 yıllık hedeflerimizin yer aldığı 'Dört Dörtlük Eylem Planımız' uyarınca hazır giyim ihracatında kilogram birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara çıkaracağız ve böylece mal bazında miktar olarak hiçbir artış olmasa bile sektörel ihracatımıza 9 milyar dolar artı yazdıracağız."

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İhracatta kilogram birim fiyatı arttırmanın yolunun tasarımdan, markalaşmadan ve inovatif üretimden geçtiğini anımsatan Gültepe, İHKİB olarak bu konuda sektöre her türlü desteği verdiklerini aktardı.

İHKİB’in dünya çapında bir marka haline getirdiği MBFWI sayesinde Türk markalarının ve tasarımcılarının küresel vitrinde yerlerini aldıklarını belirten Gültepe, "Türkiye'nin hazır giyimde markalı ihracatı yüzde 10 civarında. Tasarım odaklı ihracatta ise yüzde 1’in altındayız. Yani arzu ettiğimiz yerin çok uzağındayız. Dört Dörtlük Eylem Planı'mızla 4 yılda markalı ihracatımızı yüzde 25’e, tasarım odaklı ihracatımızı ise yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmada 12. sezonuna giren MBFWI büyük rol üstlendi. MBFWI ve The Core ile yeni tasarım ekonomisi yaratıp, ihracatta 9 milyar dolar artı yazacağız." ifadelerini kullandı.

"19 MİLYAR DOLARLIK REKOR İHRACAT HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İHKİB'in öncülüğünde düzenlenen ve Türk markaları ile tasarımcıları küresel vitrine taşıyan MBFWI, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) 11-14 Eylül'de gerçekleştirilecek. Moda haftasında markalar ve tasarımcılar 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergileyecek.

Marka ve tasarımcıların küresel alım devleri ile buluşturan MBFWI'nın yarattığı sinerji sayesinde hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaklarına inandıklarını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Öte yandan, İHKİB olarak sanayici ve tasarımcı işbirliğine de büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede MBFWI ile eş zamanlı düzenlediğimiz The Core İstanbul’da konsept değişikliğine gittik. The Core İstanbul’u bu sezondan itibaren tasarımcılarımızla markalarımızın bir araya gelip yeni iş birliklerine imza atacakları bir organizasyona dönüştürdük. Bu platformda Türk üreticiler, tasarımcılardan sadece koleksiyon değil aynı zamanda model de satın alarak ihracata yönelik yeni ve yerli tasarım ekonomisi yaratacak. Bugüne kadar buna benzer bir iş birliği gerçekleşmedi. Bu kapsamda birebir tanıtım ve toplantılarla doğru üreticinin doğru tasarımcıyla bir araya gelmesini sağlayacağız."

Sektör olarak 2018’e 19 milyar dolar ihracat hedefi ile başladıklarını anımsatan Gültepe, 8 aylık verilerin hedefin çok uzağında olmadıklarını gösterdiğini aktardı.

Gültepe, 2018’in 8 aylık bölümünde geçen yıla göre yüzde 4 artıda olduklarını bildirerek, şu bilgileri verdi:

"2017'nin ocak-ağustos döneminde 11 milyar 340 milyon dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde 11 milyar 797 milyon dolara çıkmış bulunuyor. Aslında 8 ay itibarı ile 12 milyar doların üzerinde olabilirdik. Kurban bayramındaki 4 günlük kayıp performansımızı olumsuz etkiledi. Önümüzdeki 4 ayda bu farkı kapatacağımıza ve 19 milyar dolarlık rekor ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu yıl net ihracat gelirimizi de 14 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmış olacağız."

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