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İhracat rakamları açıklandı

01.09.2018 - 11:58
İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, "Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 57,95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,3 oldu." dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ağustos ayında ihracat 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,49 azalarak 12 milyar 389 milyon dolara, ithalat da yüzde 22,38 düşüşle 14 milyar 875 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 15,88 azalarak, 27 milyar 264 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 57,95 düşüşle 2 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ağustos 2017'de yüzde 69,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 88,3 olarak kaydedildi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Ağustosta en çok ihracat yapılan fasıllar, 1 milyar 294 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 187 milyon dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" ve 1 milyar 166 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 543 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 129 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 912 milyon dolarla İngiltere ve 650 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 589 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 280 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından ağustosta tahsil edilen vergiler, 12 milyar 395 milyon lira oldu.

ŞİRKET VERİLERİ

Ağustos itibarıyla aktif limited şirket sayısı 779 bin 59, ticari işletme sayısı 721 bin 22, şube sayısı 199 bin 507, anonim şirket sayısı 126 bin 407, kooperatif sayısı 35 bin 789, kolektif şirket sayısı 10 bin 853, komandit şirket sayısı bin 783 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ağustos ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 874 bin 420, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 865 bin 203 olarak kayıtlara geçti. 


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