‹ Önceki Haber Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor Sonraki Haber › Ekonomik güven endeksi azaldı Ekonomik güven endeksi azaldı

İhracat rakamları açıklandı

29.08.2018 - 10:03 | Son Güncelleme :
İhracat rakamları açıklandı

TÜİK'e göre, ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar oldu, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolara düştü.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 58,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,2'ye yükseldi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 96 milyar 272 milyon dolara, ithalatı yüzde 10,2 artışla 143 milyar 23 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 17,4 yükselerek 46 milyar 751 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,3 oldu.

##$HABER_1448691$##

AB’YE YAPILAN İHRACAT ARTTI

AB'ye yapılan ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 6 milyar 852 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 294 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 850 milyon dolarla ABD ve 750 milyon dolarla İtalya takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 886 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 691 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolarla ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI

Teknoloji yoğunluğuna göre temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 2,8, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,1 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 13,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42,8 olarak hesaplandı. 

 


‹ Önceki Haber Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor Sonraki Haber › Ekonomik güven endeksi azaldı Ekonomik güven endeksi azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.281 Değişim: -0,62% Hacim : 6.478 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.760 29.08.2018 Yüksek 94.280
Açılış: 93.317
6,4415 Değişim: -0,29%
Düşük 6,4349 30.08.2018 Yüksek 6,4691
Açılış: 6,46
7,5784 Değişim: 0,07%
Düşük 7,5428 30.08.2018 Yüksek 7,5890
Açılış: 7,57305
250,00 Değişim: -0,26%
Düşük 249,77 30.08.2018 Yüksek 251,04
Açılış: 250,65
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.