‹ Önceki Haber "Yeni faiz artırımları için yeterli gerekçe yok" "Yeni faiz artırımları için yeterli gerekçe yok" Sonraki Haber › Petrol fiyatı 77 doların üzerinde Petrol fiyatı 77 doların üzerinde

İhracat rakamları açıklandı

29.06.2018 - 10:03 | Son Güncelleme :
İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla 14 milyar 306 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,5 yükselerek 22 milyar 65 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

##$HABER_1447200$##

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 64,8'e geriledi.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı yüzde 17,2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 41,4 artarak 35 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3 oldu.


‹ Önceki Haber "Yeni faiz artırımları için yeterli gerekçe yok" "Yeni faiz artırımları için yeterli gerekçe yok" Sonraki Haber › Petrol fiyatı 77 doların üzerinde Petrol fiyatı 77 doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.520 Değişim: 0,30% Hacim : 6.324 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.230 29.06.2018 Yüksek 97.500
Açılış: 96.827
4,5912 Değişim: 0,15%
Düşük 4,5564 29.06.2018 Yüksek 4,6115
Açılış: 4,5845
5,3608 Değişim: 0,93%
Düşük 5,2969 29.06.2018 Yüksek 5,3872
Açılış: 5,31115
184,99 Değişim: 0,53%
Düşük 183,32 29.06.2018 Yüksek 185,85
Açılış: 184,02
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.