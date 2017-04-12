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İhracat rakamları açıklandı

12.04.2017 - 10:02

İhracat şubat ayında yıllık yüzde 0,3 azaldı. İthalat ise yıllık yüzde 7,3 arttı.

İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %8 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %1,5 azalırken, “ham maddeler (yakıt hariç)”de %8,7 ve “yakıtlar”da %58,5 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %2,8 azalırken, “ham maddeler (yakıt hariç)”de %14,3, “yakıtlar”da %31,4 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %1,4 arttı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,6 AZALDI

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %4,9, “ham maddeler (yakıt hariç)”de  %14,1, “yakıtlar”da %15,9 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %5,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,3 AZALDI

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %1,7, “ham maddeler (yakıt hariç)”de %18,3 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %10,7 azalırken, “yakıtlar”da %8,7 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ 143,2 OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında 145,1 olan ihracat miktar endeksi %1,3 azalarak, 2017 Şubat ayında 143,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Şubat ayında 135,9 olan ihracat miktar endeksi %1,8 artarak, 2017 Şubat ayında 138,3 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ 129,3 OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında 129,3 olan ithalat miktar endeksi, 2017 Şubat ayında değişmedi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Şubat ayında 122,8 olan ithalat miktar endeksi %3,3 azalarak, 2017 Şubat ayında 118,8 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2017 YILI ŞUBAT AYINDA 106,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Şubat ayında 114,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,1 puan azalarak, 2017 yılı Şubat ayında 106,7 oldu.


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