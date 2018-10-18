"İhracat kredilerinde 30 milyar doları aştık"

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, "İhracat kredilerinde 9 ayda 30 milyar doları aştık" açıklamasında bulundu.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Anadolu Ajansı Finans Masası'nın konuğu oldu. Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, "İhracat kredilerinde 9 ayda 30 milyar doları aştık. Yıl sonunda 43-44 milyar dolara ulaşabiliriz" şeklinde belirtirken sonrasında şunları ekledi: "2017'ye girerken 7 bin 700 ihracatçımızla çalışıyorduk. Önümüzdeki ay 10 bin 600'e ulaşmış olacağız. 3 milyar dolara yakın projelere sağladığımız destek var. İlişkilerden olumlu sonuç almamız halinde portföyümüzde çalıştığımız ilave 10 milyar dolarlık proje bulunuyor"