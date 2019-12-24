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İhracat desteğiyle cirosunu artırdı

24.12.2019 - 13:47
İhracat desteğiyle cirosunu artırdı | Ekonomi Haberleri

Isıtma ve soğutma sistemleri alanında dünya genelinde küçülme varken ihracat kalemleriyle büyüme yaşayanlar da bulunuyor.

2019 yılının son günleri yaklaşırken iklimlendirme sistemlerine ilişkin olarak Türkiye'nin payı küçülmeye başladı.

Hollandalı BDR Thermea Group’un Baymak'ı satın alma sürecinde CEO’luk koltuğuna oturan Ender Çolak, 2019’u yılında yüzde 27 büyüme yaşadıklarını ve 850 milyon liralık ciroyla yılı kapatacaklarını söyledi. Çolak, cirodaki büyümenin hikayesinin temelinde müşteri deneyimlerinin yer aldığını söyledi.

İHRACAT YAPILIYOR

Çolak "Özbekistan’da 10 bin konutluk toplu konut projesini biz ısıtıyoruz. Rusya’ya sattığımız kombilerde ise adetsel bazda 4 kat büyüdük ve 30 bin adede ulaştık. Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna ve Moldova’da önemli ihracat alanlarımızdan… Almanya’nın boyler, Fransa’nın katı yakıtlı kazan ihtiyacını biz karşılıyoruz. Rusya başta olmak üzere Doğu Bloğu ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören’de üretmeye başladık. Ayrıca ABD için de boyler üretiyoruz.” dedi.


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