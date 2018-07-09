‹ Önceki Haber Borsa İstanbul 100 bin puanı aştı Borsa İstanbul 100 bin puanı aştı Sonraki Haber › Haziranda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Haziranda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

İhracat beklentisi 10.7 puan arttı

09.07.2018 - 11:10
İhracat beklentisi 10.7 puan arttı

İhracat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 10,7 puan artarak 118 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 11,5 puan artarak 113,1 oldu.

Ekonomi Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre 10,7 puan yükseldi. Bu yılın ikinci çeyreğinde 107,3 olan endeks, ikinci çeyrekte 118 seviyesine çıktı.

AA'nın haberine göre; bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksi İhracat Beklenti Endeksi'ni azalış yönünde zayıflayarak etkiledi.

##$HABER_1447454$##

Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ihracat, ihracat siparişi beklentileri ve son 3 ayda ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksi'ni artış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ DE ARTTI

İthalat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 11,5 puan arttı. Bu yılın ikinci çeyreğinde 101,6 olan endeks, üçüncü çeyrekte 113,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan, gelecek mevcut ithalat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksinin İthalat Beklenti Endeksi'ni azalış yönünde etkilediği ve bu etkinin zayıfladığı gözlendi.

Öte yandan, gelecek 3 aya ilişkin ithalat ve birim ithalat fiyat beklentileri ile son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine dair soruların yayılma endeksleri İthalat Beklenti Endeksi'ne pozitif katkıda bulundu. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Borsa İstanbul 100 bin puanı aştı Borsa İstanbul 100 bin puanı aştı Sonraki Haber › Haziranda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Haziranda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.253 Değişim: 0,53% Hacim : 9.807 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.733 09.07.2018 Yüksek 100.808
Açılış: 99.596
4,5700 Değişim: -0,09%
Düşük 4,5126 09.07.2018 Yüksek 4,6154
Açılış: 4,5739
5,3703 Değişim: -0,05%
Düşük 5,3127 09.07.2018 Yüksek 5,4337
Açılış: 5,37315
185,24 Değişim: 0,32%
Düşük 183,29 09.07.2018 Yüksek 187,40
Açılış: 184,64
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.