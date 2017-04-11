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İhaleyi Vestel kazandı

11.04.2017 - 11:44

Vestel İstanbul Yeni Havalimanı'nın 1 yıl süren bilgilendirme ekranları ihalesini kazandı.

Vestel 2018 yılı ilk çeyrekte birinci etabının devreye alınması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın bir yıl süren bilgilendirme ekranları ihalesini kazandığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, uçuş bilgilendirme ekranları yeni havalimanında kontuar ve kapıların olduğu alanlarda, havalimanı girişinde ve bekleme alanlarında yer alacak.

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Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Sektöre özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak" dedi.

Açıklamada, ihaleyle ilgili başka bir detay yer almadı.


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