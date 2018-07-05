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İhaleyi Türkiye kazandı

05.07.2018 - 12:34
İhaleyi Türkiye kazandı

Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve ihaleyi Türkiye kazandı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan dört korvetin ihalesinin sonuçlandığını ve ihaleyi Türkiye'nin kazandığını açıkladı.

Temaslarda bulunak üzere gittiği Karadağ'da basın toplantısı düzenleyen Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan dört korvetin ihalesi sonuçlandı; ihaleyi Türkiye olarak biz aldık" dedi.

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AA'nın haberine göre: Canikli, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Mayıs ayında Türkiye ile Pakistanlı savunma sanayi şirketleri arasında Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet Ada sınıfı MİLGEM'in Karaçi Tersanesi'nde üretilmesi için iyi niyet anlaşması imzalanmış, nihai anlaşmanın geçen yıl Haziran'da imzalanacağı duyurulmuştu.

Türkiye'nin kendi kaynakları ve bilgi birikimiyle geliştirdiği MİLGEM, Deniz Kuvvetleri'nde Ada sınıfı altında faaliyet gösteriyor.


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