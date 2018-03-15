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İflas ertelemede yeni sistem yürürlüğe girdi

15.03.2018 - 09:54

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla iflas ertelemeyi kaldırmayı ve yerine konkordato sistemini getirmeyi amaçlayan yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, iflas ertelemenin kaldırılması; yerine konkordato sisteminin etkin yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Ticari uyuşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşturulmasını öngören yasayla, ticari uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin açıkça belirlenmesi ve bu yolla yargılama sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

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Yasa ile ayrıca, elektronik tebligat zorunluluğu kapsamı genişletilerek, 2017'de yaklaşık 40 milyon tebligat ile kıyaslandığında 28 milyon tebligatın elektronik ortama geçirilmesi de öngörülüyor. 


Etiketler

  • iflas erteleme
  • İcra ve İflas Kanunu
  • konkordato sistemi
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