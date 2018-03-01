İflas erteleme dönemi sona erdi

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla iflas ertelemeyi kaldırmayı ve yerine konkordato sistemini getirmeyi amaçlayan tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" dün akşam kabul edildi.

Düzenleme ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın "uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık" sözleriyle tanımladığı iflas ertelemenin kaldırılması; yerine konkordato sisteminin etkin yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Ticari uyuşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşturulmasını amaçlayan düzenleme ticari uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin açıkça belirlenmesi ve bu yolla yargılama sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Öte yandan düzenleme ile elektronik tebligat zorunluluğu kapsamı genişletilerek, 2017'de yaklaşık 40 milyon tebligat ile kıyaslandığında 28 milyon tebligatın elektronik ortama geçirilmesi de hedefleniyor.

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