IEA: OPEC+ kısıntılarına rağmen stok fazlası öngörüyoruz | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı (EIA) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük üreticilerin (OPEC+) petrol üretimini gelecek dokuz ay boyunca günlük 1.2 milyon varille limitlemesine rağmen stok fazlası öngördüğünü duyurdu.

IEA açıklamasında, OPEC+ bakanlarının beklenti yönündeki üretim kısıntısı kararına rağmen talep fazlası petrol üretimi öngörümüz değişmedi denildi.

##$HABER_1456209$##

IEA raporuna göre, küresel petrol üretimi 2019 yılının ilk yarısında talebi 0.9 milyon varil aştığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı: Bu fazla, 2018 yılının ikinci yarısında görülen büyük stok artışına büyük bir ekleme yapacak. Açıkça görülüyor ki piyasada görülen daralma şu an için bir sorun teşkil etmiyor ve piyasa dengelenmesi daha uzak bir geleceğe ertelendi.